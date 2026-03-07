В Иране обвинили США в желании разделить республику

Секретарь Совбеза Лариджани: США хотели разделить Иран, посеяв в нем хаос

Соединенные Штаты Америки стремились посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, передает гостелерадиокомпания IRIB.

Секретарь иранского Совбеза отметил, что США «не знают Ближний Восток». По его словам, для реализации своего плана Вашингтон сперва разрушил административную и правительственную структуры Ирана.

«Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению», — сказал Лариджани.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

