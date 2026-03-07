Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране обвинили США в желании разделить республику

Секретарь Совбеза Лариджани: США хотели разделить Иран, посеяв в нем хаос
Vahid Salemi/AP

Соединенные Штаты Америки стремились посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, передает гостелерадиокомпания IRIB.

Секретарь иранского Совбеза отметил, что США «не знают Ближний Восток». По его словам, для реализации своего плана Вашингтон сперва разрушил административную и правительственную структуры Ирана.

«Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению», — сказал Лариджани.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

Ранее в Иране высказались о мире на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!