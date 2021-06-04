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Иди сюда, мой сладкий: в США празднуют день пончика

В первую пятницу июня в США отмечают национальный день пончика. И хотя история возникновения этой примечательной даты вполне серьезна (Армия спасения в 1938 году предложила сделать праздник в честь тех своих членов, которые подавали пончики солдатам во время Первой мировой войны), сегодня пончики скорее ассоциируются с комедией и сатирой. Их очень часто стали обыгрывать в кинематографе, а шуток про любовь полиции США к знаменитому кондитерскому изделию возникло бесконечное множество.

Любопытно, что стереотип о копах и пончиках зародился в 50-е годы прошлого столетия, когда фастфуд находился на стадии зарождения, и именно пончики составляли львиную долю еды, которую можно было быстро приобрести в забегаловках или палатках. Конечно, сейчас этот стереотип устарел, однако в кино американские копы до сих пор поедают их с огромным удовольствием. И не только они. Гомер Симпсон уже более 20 лет славится своей любовью к лакомству, Стэнли Кубрик обыграл пончик в «Цельнометаллической оболочке», и про них даже выходили фильмы ужасов. «Газета.Ru» подобрала самые известные кинокадры с пончиками.

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Дэвид Линч в тизере третьего сезона «Твин Пикса», 2016 год Дэвид Линч в тизере третьего сезона «Твин Пикса», 2016 год
Кадр из сериала &laquo;Твин Пикс&raquo; Кадр из сериала &laquo;Твин Пикс&raquo;
Кадр из мультипликационного сериала &laquo;Симпсоны&raquo; Кадр из мультипликационного сериала &laquo;Симпсоны&raquo;
Кадр из фильма Стэнли Кубрика &laquo;Цельнометаллическая оболочка&raquo; (1987) Кадр из фильма Стэнли Кубрика &laquo;Цельнометаллическая оболочка&raquo; (1987)
Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Кровь и пончики&raquo; (1995) Кадр из фильма &laquo;Кровь и пончики&raquo; (1995)
Сотрудники отдела полиции города Лексингтон, штат Кентукки, едят пончики, которые им доставили в знак благодарности Сотрудники отдела полиции города Лексингтон, штат Кентукки, едят пончики, которые им доставили в знак благодарности
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Дэвид Линч в тизере третьего сезона «Твин Пикса», 2016 год
Кадр из сериала «Твин Пикс»
Кадр из мультипликационного сериала «Симпсоны»
Кадр из фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» (1987)
Кадр из фильма «Полицейская академия» (1984)
Кадр из фильма «Кровь и пончики» (1995)
Сотрудники отдела полиции города Лексингтон, штат Кентукки, едят пончики, которые им доставили в знак благодарности
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