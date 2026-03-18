Два пассажирских поезда задерживаются в Забайкалье из-за снежных заносов

По причине обильных снегопадов, вызвавших снежные заносы на перегоне Харанор — Арабатук в Забайкальском крае, прогнозируются задержки пассажирских поездов №301 Приаргунск — Чита и №391 Краснокаменск — Урулюнгуй. Об этом сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале.

Представители ЗабЖД заверили, что пассажирам, решившим отказаться от запланированной поездки в связи с изменениями в расписании, будет предоставлена возможность возврата или переоформления билетов без взимания дополнительных комиссий и сборов.

В региональном управлении МЧС сообщили, что из-за усиления ветра (с порывами до 20 метров в секунду) на федеральной автотрассе А350 Чита — Забайкальск также образовались сильные снежные заносы. В этой связи, на отрезке трассы с 395-го по 415-й километр введено временное ограничение на движение всех видов транспорта. Спасатели обращаются к водителям с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок в данном направлении. Для оказания помощи людям, оказавшимся в снежном плену, подготовлены пункты временного размещения, рассчитанные на 190 человек.

По прогнозам регионального ГУ МЧС, 18 марта на территории Забайкальского края ожидаются снегопады, метели и усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха может опуститься до –20…–25 градусов Цельсия. В регионе сохраняется повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожной инфраструктуры. Наиболее высокая вероятность происшествий прогнозируется в Чернышевском и Могочинском районах.

