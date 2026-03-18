Число самозанятых в России за год выросло почти на четверть

За год число самозанятых россиян выросло на 24,9% — с 12,74 млн до 15,91 млн человек. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если сравнивать показатели за три года, рост оказывается еще более заметным. По состоянию на 28 февраля 2023 года в России было зарегистрировано 6,99 млн самозанятых, а к 28 февраля 2026 года их число увеличилось в 2,28 раза и достигло 15,91 млн. Такая динамика во многом связана с простотой регистрации: оформить статус самозанятого можно дистанционно через приложение «Мой налог», — отметил Балынин.

По его прогнозу, рост продолжится и дальше.

«По итогам 2026 года число самозанятых в России может приблизиться к 18 млн человек, в 2027 году превысить 20 млн, а к концу 2028 года, когда завершается действующий эксперимент, достичь 22–23 млн человек», — уверен Балынин.

Эксперт напомнил, что срок действия эксперимента по введению налога на профессиональный доход закреплен федеральным законом и рассчитан с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. При этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых, напомнил экономист. По этой причине досрочная отмена режима маловероятна, а его параметры до конца срока эксперимента должны остаться неизменными, уверен Балынин.

Среди основных преимуществ режима экономист выделил не только простоту регистрации, но и удобство дальнейшей работы: самозанятым не нужно приобретать кассовую технику и сдавать декларации, а вся базовая отчетность ведется через приложение. Именно это стало одним из факторов роста предпринимательской активности, считает Балынин.

Еще одним плюсом режима он назвал возможность совмещать его с обычной занятостью: россиянин может работать по найму и параллельно легально получать дополнительный доход от своего хобби или частной практики. Такой формат приносит выгоду не только самому человеку, но и экономике в целом, поскольку способствует расширению числа товаров и услуг и повышает вклад граждан в ВВП, заключил Балынин.

По наблюдениям собеседника, сегодня режим самозанятости особенно активно используется в строительных и ремонтных работах, пассажирских перевозках, продаже продукции собственного производства, а также при сдаче жилья в аренду. При этом ограничения для самозанятых остаются точечными: им нельзя, например, торговать подакцизными товарами, заниматься добычей полезных ископаемых, а с 2025 года также запрещены майнинг и операции по продаже или покупке цифровой валюты, предупредил экономист.

Эксперт напомнил, что самозанятые, как и другие налогоплательщики, обязаны платить налоги, а уклонение от этого может повлечь последствия — от штрафов и пеней до уголовной ответственности. При этом сам режим остается одним из самых мягких: ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с компаниями и индивидуальными предпринимателями, напомнил эксперт. С учетом предельного дохода в 2,4 млн рублей в год максимальный обязательный платеж может составить 144 тыс. рублей, а при работе только с физлицами — 96 тыс. рублей, оценил Балынин.

