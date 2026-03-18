В Ленинградской области силы ПВО сбили три воздушные цели

Над Ленинградской областью уничтожены три воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений нет. В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности.

В свою очередь пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на использование воздушных трасс в Калининград и из него. Они были введены для обеспечения безопасности полетов из-за ситуации в воздушном пространстве Ленинградской области.

18 марта украинские беспилотники нанесли удары по многоэтажным домам в Краснодаре.

До этого стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

17 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 206 украинских дронов над Россией.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.