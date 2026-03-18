Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Ленинградской области силы ПВО сбили три воздушные цели

Евгений Биятов/РИА Новости

Над Ленинградской областью уничтожены три воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений нет. В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности.

В свою очередь пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на  использование воздушных трасс в  Калининград и  из  него. Они были введены для обеспечения безопасности полетов из-за ситуации в воздушном пространстве Ленинградской области.

18 марта украинские беспилотники нанесли удары по многоэтажным домам в Краснодаре.

До этого стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

17 марта в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 206 украинских дронов над Россией.

Ранее стало известно, как в Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
