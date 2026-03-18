ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту

Самолеты израильских ВВС атаковали многоэтажный дом в Дахии, южном пригороде Бейрута (Ливан), где находятся объекты шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС.

«Мишенью неприятельской авиации стало жилое здание в квартале Акабия, его жители были заранее эвакуированы во вторник после поступившего от израильской армии предупреждения о готовящемся налете», — сообщил источник в службе гражданской обороны.

Отмечается, что израильские самолеты и беспилотники в настоящее время остаются в небе над Бейрутом, они совершают полеты над городом.

Кроме того, ударам боевой авиации подверглось здание в районе Зукак Блат в центре Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате атаки по жилому зданию была слышна серия мощных взрывов. К атакованному зданию направляются скорая помощь и бригады гражданской обороны», — говорится в сообщении.

До этого движение «Хезболла» атаковало ракетами базу израильских военно-морских сил под Хайфой. Отмечается также, что ракетный удар был нанесен по штабу в районе дислокации 13-й флотилии («Шайетет 13») ВМС Израиля в Атлите, где размещаются морские коммандос.

Ранее в США призвали другие страны объявить КСИР и «Хезболлу» террористами.

 
