От голограммы до Мэрилин Монро: Ане де Армас – 35

Кубино-испанской актрисе Ане де Армас 30 апреля исполняется 35 лет. Она выросла в маленьком городе на Кубе, не имела доступа к интернету и почти ничего не знала о массовой культуре. Мультики ей разрешали смотреть лишь по 20 минут по субботам. Несмотря на все это, еще в 12 лет Ана решила, что станет актрисой.

В 14 лет она поступила в Национальную театральную школу Кубы в Гаване, а в 18 переехала в Мадрид. В Испании успех ей принесли несколько сериалов и пара ролей в длинном метре. В 2014 году де Армас переезжает в Голливуд.

Ее прорывом считается «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года, где она сыграла девушку-ИИ. Затем были «Достать ножи» и «Не время умирать» с Дениэлом Крейгом, «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и роль Мэрилин Монро в «Блондинке».

По версии IMDb, Ана де Армас стала самой популярной актрисой 2022 года, а журнал Variety включил ее в список самых влиятельных личностей медиа и киноиндустрии.

О жизни и карьере актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».