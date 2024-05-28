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В России захотели штрафовать или сажать за обман людей с помощью дипфейков

«Известия»: в России собрались ввести уголовную ответственность за дипфейки

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Shutterstock

В России предложили ввести уголовное наказание за использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан без их согласия. Об этом сообщили «Известия».

Авторы инициативы предложили внести соответствующие поправки в статьи Уголовного кодекса РФ (клевета, кража, мошенничество, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В письме отметили, что развитие компьютерных технологий обернулось появлением новых возможностей для создания видео- и аудиоматериалов, которые используются для обмана людей. Нейросети и искусственный интеллект помогают мошенникам создавать изображения или записи голоса, которые почти невозможно отличить от настоящих.

Сейчас за использование дипфейков ответственности не предусмотрено. Поэтому депутаты посчитали необходимым добавить в УК РФ наказание за подобного рода преступления. За это может грозить штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Документ представят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее эксперт назвал дипфейки нерешаемой проблемой.

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