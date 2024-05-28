Джиган с женой поучаствуют в экстремальном шоу

Звездные супруги рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова станут участниками проекта «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом сообщает «СтарХит».

«У меня не было никаких сомнений, кроме того, как оставить на такой длительный период детей. Но в итоге все получилось хорошо. Дети не особо страдали, пока нас не было, они были с бабушкой и дедушкой», — поделилась Самойлова.

Блогерша рассказала, что следит за экстремальным шоу с первого сезона. Она заявила, что в этом проекте пара неожиданно сблизилась, а также супруги открылись друг другу с новых сторон.

Рэпер Джиган, в свою очередь, рассказал, что самым сложным испытанием на шоу оказалось отсутствие еды. Он заявил, что участники постоянно были голодными.

«Мы были уверены, что нас будут как-то подкармливать, но,когда мы были в пустыне, единственной едой были рис, финики и немного овощей. Это очень выбивало из колеи, потому что когда голоден, ты автоматически злой», — поделился музыкант.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне примут участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани и телеведущая Виктория Боня.

Ранее продюсер Рудченко заявил, что у Брежневой нет шанса вернуться в Россию.