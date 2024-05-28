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Стало известно о долге блогера Милохина перед налоговой службой

Shot: блогер Милохин задолжал налоговой службе

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Пресс-служба Premier

У блогера Дани Милохина накопился долг перед налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, задолженность составляет 35 тысяч рублей. У знаменитости есть статус ИП, с помощью которого он может сотрудничать с российскими брендами для рекламных интеграций. По словам приемного отца Милохина, он открыл ИП в тот период, когда только начал зарабатывать на площадке TikTok.

До этого блогер просил фанатов, чтобы они слушали его песни ради авторских отчислений. По словам тиктокера, у него «нет рублей», поэтому подписчикам стоит прослушать «какую-нибудь» его песню на сервисах.

Позже Милохин в рамках прямой трансляции рассказал, что в сфере бокса, где он на данный момент задействован, специалисты получают большое количество денег. По словам блогера, ему придется стать чемпионом, так как поклонники и команда верят в него.

Ранее стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед ФНС.

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