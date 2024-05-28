ВСУ атаковали Шебекино, есть повреждения

Украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино Белгородской области, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, отметил Гладков.

По его информации, в частном жилом доме были выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль.

На месте работают оперативные службы, добавил он.

28 мая губернатор Белгородской области сообщал, что в регионе установят 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов. Их планируют разместить в Белгороде и пригороде, а также в Губкине, Старом Осколе, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском районах.

27 мая ВСУ атаковали дроном автостоянку в Белгородской области. В результате падения БПЛА с последующей детонацией пострадала женщина. Она получила сквозное ранение левой нижней конечности.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.