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Названа стоимость содержания Exeed TXL

НАПИ: за 5 лет на содержание Exeed TXL придется потратить 2,5 млн рублей

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Chery

За пять лет владения кроссовером Exeed TXL собственники машины потратят на обслуживание 2,59 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Exeed TXL за 1 км составляет 34,47 рублей. В месяц эта сумма составляет 43,1 тыс. рублей, а в год — 517,1 тыс. рублей, за пять лет — 2,59 млн рублей. Стоимость автомобиля Exeed TXL в исследуемой комплектации Flagship составляет 4,26 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed LX.

Новинка уже поступила дилерам. Эта версия кроссовера получила другой дизайн переднего бампера, решетки радиатора, а также колесных дисков. В машине обновили и салон: в рестайлинговом авто отличаются сиденья, руль и дисплеи.

Если брать автомобиль с передним приводом, то он обойдется в 3,57 млн рублей, с полным — в 3,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Китай в 2024 году нарастил на треть поставки автомобилей в Россию.

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