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Бельгия поставит Украине первые истребители F-16 уже в этом году

Глава МИД Бельгии заявила о поставке Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

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Lewis Joly/AP

Бельгия поставит Украине 30 американских истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты планируют поставить уже в этом году. Об этом сообщила глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб в эфире радио RTL, передает РИА Новости.

«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», — цитирует ее агентство.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности между странами.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины. По его словам, украинские войска активно готовят эту воздушную гавань к приему истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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