На Сахалине пожилую женщину выписали из больницы с ранами

На Сахалине дочь рассказала о травмах, которые получила ее 67-летняя мать во время лечения в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин – Точка отсчета».

Инцидент произошел в Корсакове. По словам родственницы, в больнице находилась ее мать, у которой диагностировали деменцию и цистит. Россиянка «лежачая», поэтому дочь беспокоилась о состоянии пациентки. Из-за риска образования пролежней, женщина предлагала свою помощь в уходе за пенсионеркой, но в медучреждении сослались на коронавирус и отказали. Ее также заверяли, что сотрудники делают все необходимое.

Спустя некоторое время, женщине сообщили о том, что мать выписывают. В этот день она снова поинтересовалась вопросом о пролежнях, но ее заверили, что «все хорошо».

«Дома сахалинка была в шоке от состояния матери. Пенсионерка была вся в ранах – они на спине, ягодицах, на ногах и руках. Вся кожа покрыта сухой «чешуей», на голове – корка», – поделилась дочь пострадавшей.

На данный момент Минздрав проводит служебную проверку в медучреждении.

Ранее в Подмосковье женщина попала в больницу после того, как ее переехал сожитель.