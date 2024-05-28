Андрей Макаревич лишился бизнес-партнера

Продюсер «Адской кухни» Николай Билык перестал быть учредителем ООО «Самый смак», которым владел совместно с музыкантом Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Билык владел 49% акций бизнеса, а у Макаревича был контрольный пакет. Компания с 1993 года выпускала кулинарно-развлекательную программу «Смак» на «Первом канале». Ее первым ведущим был Макаревич, затем на этом месте артиста сменил Иван Ургант. В 2018-м шоу закрыли на ТВ, и оно переехало на YouTube. С тех пор, заявляет канал, у проекта начались финансовые трудности, поэтому «Смак» перестал выходить.

Причиной выхода Билыка из бизнеса Mash называет высказывания Макаревича о планах дать «бешеный концерт» на Украине.

13 мая пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли Макаревича от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с «Зеленским» музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

«Я первый день победы вашей... с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт... Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — сказал Макаревич.

Артист уточнил, что пока не может посещать Украину. Дело не в страхе, пояснил лидер «Машины времени», он просто не способен «ступить на землю, которую бомбит страна, где я родился».

Ранее группа «Би-2» отменила выступление в Казахстане.