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Россиянам напомнили о популярном виде автоподстав

«Известия»: мошенники стали чаще инсценировать ДТП для выманивания денег

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Depositphotos

В России участились случаи автомошенничества, когда злоумышленники инсценируют мелкую автоаварию, после чего обвиняют водителя в оставлении места ДТП, угрожая лишением водительских прав. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управляющего партнера компании «Русяев и партнеры», юриста Илью Русяева.

«Типичный сценарий выглядит следующим образом: автомобиль мошенников частично загораживает проезд, имитируя небольшое столкновение броском овоща или другого предмета в корпус транспортного средства потенциальной жертвы. Затем аферисты догоняют водителя и настаивают, что он совершил наезд и скрылся с места ДТП, за что полагается лишение водительских прав на 1,5 года. Цель аферистов — запугать жертву и вынудить ее заплатить требуемую сумму наличными под предлогом избежать серьезных последствий», — пояснил Русяев.

По словам эксперта, чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, необходимо вызвать на место сотрудников ГИБДД. Они должны правильно оформить все документы об аварии и для выплат по ОСАГО. При этом, нельзя соглашаться на требования мошенников и передавать им денежные средства на месте.

До этого руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что о том, что автомобиль пытались угнать, может свидетельствовать отогнутый бампер автомобиля, следы взлома на замках дверей и разбитое стекло задней левой двери.

В охранных комплексах делают специальные «ловушки» на случай попытки угона, когда сенсор нажимается при отсутствии метки рядом с машиной. Последовательность действий угонщика известна, и в таком случае сигнализация предупреждает владельца, сказал автоэксперт.

Ранее стало известно, что появился новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом.

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