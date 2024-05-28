Звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей

Юморист Евгений Чебатков в YouTube-шоу «Макарена» рассказал, какую страну бы выбрал для переезда.

«Наверное, США. <...> Минусы, безусловно есть, но в Штатах, я думаю, ты при этом можешь заниматься плюс-минус чем вздумается», — заявил звезда «Майора Грома».

Чебатков уточнил, что его не подкупает переезд в азиатские страны и Европу, где, считает юморист, он вряд ли чувствовал бы себя своим. Знаменитость вспомнил, как некоторое время жил в Канаде. По его словам, эта страна «чересчур благополучная для нашего неблагополучного созания», поэтому в ней он бы тоже не хотел жить.

До этого Чебатков сравнил гонорар за работу ведущим на телешоу и в проекте Stand-Up. Он заявил, что заработок плюс-минус один и тот же. Юморист также заверил, что никогда не пользуется заранее подготовленными к программе материалами, отдавая предпочтение творческой импровизации.

Недавно в сеть попал райдер комика и актера Евгения Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». В частности, в райдере актер потребовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.

Ранее стало известно, как Vacio смог уехать в США.