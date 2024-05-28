Военная операция на Украине, день 825-й

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⚡️Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +» заявил, что США и ЕС помешали мирному урегулированию украинского конфликта:

«Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был — не подписывать. Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний».