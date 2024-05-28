Военная операция на Украине, день 825-й

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал установить 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что нет причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории РФ — CNN
Ветераны боевых действий из США, Германии, Франции и Великобритании должны отправиться на Украину в качестве инструкторов для обучения украинских солдат, заявил ветеран армии США Адриан Боненбергер в статье для газеты Hill.
❗️МО РФ сообщило, что за ночь над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника.
Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента, передал ТАСС. Иван Алексеев (признан в РФ иноагентом) в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента.
❗️«Известия» выяснили, что Турция может возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. С февраля турецкие банки проводили операции только по «зеленому списку».
Российские военные обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, а также польскими минами и боеприпасами к немецкому ручному противотанковому гранатомету, сообщило РИА Новости.
⚡️Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +» заявил, что США и ЕС помешали мирному урегулированию украинского конфликта:
«Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был — не подписывать. Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний».
Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.
❗️В подконтрольном ВСУ Запорожье разрушен терминал аэропорта в результате удара ВС РФ, нанесенного 25 мая, сообщила украинская генпрокуратура.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале написал, что в селе Крынки на левом берегу Днепра нашли подвалы, заваленные телами украинских военнослужащих:
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках».