Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 825-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 825-й день

close
100%
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении

Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта в подконтрольном ВСУ Запорожье в результате удара ВС РФ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы заявил, что ЕС и США помешали мирному урегулированию украинского конфликта, чтобы обеспечить заработок оружейным компаниям. Российские саперы нашли в Авдеевке схрон с иностранным оружием. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:03

Украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино Белгородской области, есть повреждения — Гладков

09:01

ВСУ обстреляли школу в Горловке, сообщил местный Telegram-канал «Приходько РИК».

08:58

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал установить 230 дополнительных бетонных укрытий для защиты от обстрелов.

08:53

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что нет причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории РФ — CNN

08:49

08:44

Ветераны боевых действий из США, Германии, Франции и Великобритании должны отправиться на Украину в качестве инструкторов для обучения украинских солдат, заявил ветеран армии США Адриан Боненбергер в статье для газеты Hill.

08:42

❗️МО РФ сообщило, что за ночь над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника.

08:40

08:38

Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента, передал ТАСС. Иван Алексеев (признан в РФ иноагентом) в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента.

08:36

❗️«Известия» выяснили, что Турция может возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. С февраля турецкие банки проводили операции только по «зеленому списку».

08:34

08:32

По данным РБК, Евросоюз из-за санкций и сокращения улова столкнулся с дефицитом трески.

08:29

Российские военные обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, а также польскими минами и боеприпасами к немецкому ручному противотанковому гранатомету, сообщило РИА Новости.

08:26

08:24

⚡️Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +» заявил, что США и ЕС помешали мирному урегулированию украинского конфликта:

«Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был — не подписывать. Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний».

08:21

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.

08:17

08:13

❗️В подконтрольном ВСУ Запорожье разрушен терминал аэропорта в результате удара ВС РФ, нанесенного 25 мая, сообщила украинская генпрокуратура.

08:07

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале написал, что в селе Крынки на левом берегу Днепра нашли подвалы, заваленные телами украинских военнослужащих:

«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках».

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 825-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Уничтожение репутации. Недорого». Кто владеет сетью сайтов черного PR в России
IT-расследователь Бедеров: рынок черного PR в России поделили три украинца
В Погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО сценария ядерных ударов по РФ
В Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ в двух регионах страны
Тренер «Зенита» рассказал, уйдут ли бразильцы из клуба
Звезда «Ворониных» ответила Водонаевой: «Люди хотят хайповать»
Стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan
В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с большегрузом на трассе в Приморье
Новости и материалы
На Сахалине пожилую женщину выписали из больницы с ранами
Российский четвероклассник, ударивший отца ножом, избивает детей кастетом
Россиянам напомнили о популярном виде автоподстав
Рогов рассказал о ночных ударах ВС РФ по позициям ВСУ
Россиянки назвали лучшее место для первого свидания
Джиган с женой поучаствуют в экстремальном шоу
Макрон испугался войны с Россией
ВСУ атаковали Шебекино, есть повреждения
Звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей
Россия может возглавить рейтинг IIHF
Стало известно о долге блогера Милохина перед налоговой службой
ВСУ обстреляли Горловку в ДНР
Макрону посоветовали готовиться к победе России на Украине
Власти Белгородской области обещали установить еще 230 укрытий от обстрелов
Попавший в плен украинский пограничник рассказал о лжи командиров ВСУ
Савичева о Фадееве: «Навсегда запомню»
Президент Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по территории РФ
Пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов и 100 кг взрывчатки
Все новости
Латвия собралась инвестировать в развитие «армии дронов»
В Европе из-за санкций и сокращения улова столкнулись с дефицитом трески
Мизулина не исключила фит со «своим другом» Shaman
Рэперу Noize MC грозит уголовное дело
Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России
Красноярский магазин убрал книгу «Вредные советы» после требования прокуратуры
Актриса, амбассадор Chanel, крестница Мэнсона: Лили-Роуз Депп — 25
«По жизни был боец»: в зоне СВО погиб знаменитый «миасский стрелок»
Оправданный за расстрел четырех хулиганов челябинец Григорьев погиб в зоне СВО
«Машине времени» – 55. Что стало с участниками одной из старейших групп русского рока
Группе «Машина времени» исполнилось 55 лет
«Чтобы насолить Москве»: участники «Би-2» стали гражданами Молдавии
Санду выдала молдавское гражданство нескольким участникам «Би-2»
«Слова политической блохи»: в Москве ответили на призыв Эстонии поставить Россию на колени
Захарова: пусть президент Эстонии покажет, как собирается поставить РФ на колени
Доллар по 85 рублей. Что будет с курсом летом?
Аналитик Трифонов назвал уровень в 85 рублей пределом падения курса доллара
День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение православного праздника
День Владимирской иконы Божией Матери: когда отмечают праздник, его значение и традиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами