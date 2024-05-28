Президент Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по территории РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории Российской Федерации. Его словам приводит американская телекомпания CNN.

По словам латвийского лидера, «нет причин» препятствовать Украине. Политик высказал мнение, что российские военные успехи являются следствием неспособности стран Запада обеспечить украинские Вооруженные силы оружием и введения ограничений на его использование.

В январе президент Эстонии Алар Карис во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Таллин поддерживает Киев в вопросе ударов по регионам Российской Федерации.

21 мая газета The Hill писала, что бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.