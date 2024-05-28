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Мизулина не исключила фит со «своим другом» Shaman

Екатерина Мизулина призналась, что не против записать песню с Shaman

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Пресс-служба Shaman

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина призналась, что могла бы записать совместную песню с Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Ее слова передает mk.ru.

«Да бог его знает, время покажет. Мы друзья», — в то же время заявила общественница.

Мизулина не исключила, что запишет фит с Дроновым и отметила, что берет уроки вокала. Об этом директор ЛБИ рассказала на последнем звонке в одной из школ Красноярска, куда приезжала и отвечала на вопросы школьников.

До этого сообщалось, что Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск. Первая попытка авиаперелета провалилась, но общественница планировала сесть в самолет еще раз.

30 апреля Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте.

Она уточнила, что поведение Hofmannita нарушает статью 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

Мизулина также признавалась, что флаг России на концерте Hofmannita был лишним. Общественный деятель обратила внимание, что на экране во время концерта рэперши буквы ее имени были оформлены в стилистике российского триколора.

Ранее магазин в Красноярском крае убрал из продажи книгу Остера «Вредные советы».

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