В Новосибирской области мальчики приставили нож к горлу и изнасиловали второклассника

Мальчиков из Новосибирской области местные жители подозревают в насилии над ребенком. Об этом сообщает Ngs.ru.

Инцидент произошел в поселке Горный. По данным источника, второклассника подкараулили в Березовой роще. Предположительно, зачинщиком мог стать 12-летний мальчик. По словам местной жительницы, в процессе также принимали участие его ровесники: двоюродный брат и друг.

Как заявила женщина, к горлу ребенка приставили нож, после чего надругались. Она также добавила, что зачинщика задержали, но вскоре отпустили, так как ему еще нет 14 лет.

По данным источника издания в правоохранительных органах, мальчика могут поместить в спецучреждение. До этого инцидента правоохранители уже обращали на него внимание.

Глава администрации поселка Максим Тимошенко в комментарии для журналистов сообщил, что в курсе произошедшего. На данный момент с пострадавшим работает инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирской области подросток заманил девочку в переулок и надругался.