Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России

Турецкие банки пообещали бизнесу России расширить прием платежей в скором будущем и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. Об этом сообщил газете «Известия» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Отмечается, что договоренности с турецкими организациями были достигнуты в мае, но трансакции по новому перечню до сих пор не принимаются.

Эти сведения подтвердил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, в список разрешенных товаров также может попасть продукция автомобильного и машиностроительного секторов. Последние поступают уже сейчас, но в основном через агентов.

С начала этого года многие турецкие банки перестали принимать платежи в любой валюте, включая рубли и лиры, за товары, которые могли быть включены в санкционные списки. С февраля банки Турции разрешили проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка»: сельхозпродукцию, медикаменты, продукты питания, текстиль, оплату в сфере туризма и образования.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать россиян, желающих открыть счет в турецких банках.