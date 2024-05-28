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В Погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО сценария ядерных ударов по РФ

Глава Погранслужбы ФСБ заявил об отработке ядерных ударов НАТО по России

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Министерство обороны РФ

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.

По его словам, возле границы РФ наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, а также повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск блока.

В ходе них отрабатываются сценарии ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по ее территории, сказал Кулишов по случаю Дня пограничника.

Он считает, что эти действия требуют от РФ принятия адекватных мер по защите и охране границ.

До этого президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника заявил, что попытки диверсантов проникать на территорию страны будут получать суровый отпор.

26 мая сообщалось, что пограничники РФ отрабатывают новые тактики из-за вступления Финляндии в НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия не может исключить вероятность отправки войск НАТО на Украину.

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