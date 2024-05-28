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Российский четвероклассник, ударивший отца ножом, избивает детей кастетом

В Пермском крае мальчик, ударивший отца ножом, избивает детей кастетом

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Shutterstock/Anelo

В Пермском крае четвероклассник, который ударил отца ножом, избивает детей с помощью кастета. Об этом во «ВКонтакте» в группе «ЧП ДТП Пермь» сообщила мать одного из пострадавших.

По словам женщины, в Юго-Камске один из учеников четвертого класса школы избивает других детей кастетом. От рук агрессивного ребенка пострадал ее сын — на фотографиях видны окровавленная голова и куртка школьника.

Агрессор нанес травмы мальчику 23 мая, сообщает женщина. В результате у пострадавшего диагностировали многочисленные ушибленные раны головы и перелом носа.

Женщина также рассказала, что избивший ее сына мальчик нанес своему отцу ножевые ранения, когда учился в первом классе. По ее словам, родители не занимаются ребенком и якобы употребляют запрещенные вещества.

В ГУ МВД сообщили, что 23 мая в полицию поступило заявление от родителей пострадавшего мальчика, передает Ura.ru. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее подростки избили ребенка в саратовской больнице ради видео.

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