«Уничтожение репутации. Недорого». Кто владеет сетью сайтов черного PR в России IT-расследователь Бедеров: рынок черного PR в России поделили три украинца

Цифровой мир предоставил новые возможности черным пиарщикам. Они научились профессионально уничтожать репутацию политиков, силовиков и бизнесменов, размещая порочащие их тексты на тысячах ресурсов. Алгоритмы поисковых систем поднимали эту порочащую информацию вверх только из-за ее массовости. Сейчас поисковики стали умнее, но, тем не менее, информационные атаки на репутацию продолжаются. Какова стоимость порочащих постов и кто владеет «империей» черного PR в России, «Газете.Ru» рассказал IT-расследователь, директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Центры информационной войны

Сейчас на уничтожение репутации российских политиков, силовиков и бизнесменов работает около 3,5 тыс. информационных ресурсов в России. Многие из них были открыты еще до 2022 года. С началом специальной военной операции они полностью переключились на информационную войну против РФ.

В день каждый из таких ресурсов выдает от двух до четырех уникальных «новостей», где рассказывается о том, как прокуратура якобы собирает папочку на главу Ростовской области Василия Голубева, распространяют фейки о том, что в российских вузах ожидается масштабная волна чисток в преподавательском и ученом составе, а первый замминистра транспорта Андрей Костюк якобы состоит в дорожной мафиозной группе некоего авторитета Бармалея.

close 100% Пример компромата, распространяемого сетками Чорноивана, Черненко и Савчука vchkogpu_ru/Telegram

По словам IT-расследователя, директора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, некоторые такие информационные ресурсы существуют больше десяти лет. До начала СВО они занимались распространением и удалением компромата за деньги.

close 100% Игорь Бедеров Из личного архива

«Этот довольно узкий рынок черного PR в России до СВО был занят практически одной сеткой ресурсов, которая принадлежала Тарасу Чорноивану. Одновременно с ним эту сетку финансировал и продвигал в офисе президента Украины политтехнолог Игорь Мизрах, он умер в 2023 году в украинском СИЗО. Когда Telegram еще не было, вся эта сетка состояла из сайтов-одностраничников, компроматных ресурсов и всяческих отзовиков. Тогда их было около полутора тысячи. Сейчас в их сетке, по разным оценкам, 3,5 тыс. ресурсов», — говорит Бедеров.

Поисковая выдача Яндекса была раньше устроена так, что чем больше новостных ресурсов упоминали текст — тем он считался более достоверным и выше вылезал в поисковой выдаче. Этим пользовались, поэтому услуга имела своего клиента.

Сообщение об услуге распространялось через объявления, где предлагалось растиражировать любой текст по сети за деньги. Тексты с компроматом за деньги перемешивались с обычными новостями, — так как информационным ресурсам нужно было поддерживать свою актуальность.

Сотрудникам «Интернет-розыска» довольно быстро получилось выйти на держателя сетки псевдоновостей Тараса Чорноивана — бизнесмена из Винницы, за деятельностью которого велось наблюдение эти десять лет. Также специалисты наблюдали за еще двумя распространителями компромата: Игорем Савчуком и Константином Черненко.

Константин Черненко стал заметным игроком рынка услуг по размещению компромата примерно с 2018 года. Согласно публичным данным, он имеет контакты со специальными службами Украины, а также отрабатывает информационную повестку в интересах украинских властей. Черненко работает открыто и не скрывает, что сетки компрометирующих ресурсов принадлежат ему.

Украинский военный Игорь Савчук имеет награды за участие в военных действиях начиная с 2014 года. Начало его работы по оказанию услуг распространения компромата также начинается в 2014 году. Его Telegram-каналы можно идентифицировать методом исключения. Если это не ресурсы Чорноивана и Черненко, значит они принадлежат Савчуку.

«На сегодняшний день ясно, что 90% компрометирующих вбросов относится к этим трем сеткам. Из них 80% конкретно к сетке Чорноивана», — говорит Бедеров.

Остальные 10% принадлежат россиянам, уехавшим за рубеж.

Цена репутации

По словам Игоря Бедерова, сейчас базовая раскидка информации по группе ресурсов стоит от 500$ в криптовалюте. К покупке предлагаются разные пакеты: малая или большая группа ресурсов, можно выбрать те группы, которые расположены в России или на Украине. В среднем за один заход распространения лживой информации заказчик тратит примерно 2000$.

В ходе расследования специалисты «Интернет-поиска» пробовали сами заказывать распространение компромата, чтобы посмотреть, как это работает.

«Они сначала просят прислать текст. Потом они его согласовывают, — отказов в согласовании не было никогда. И дальше они его размещают. Причем Чорноиван даже спокойно относился к тому, что криптовалюта задерживалась. Они спокойно сначала размещали текст, а уже потом получали деньги», — говорит Игорь Бедеров.

Этим инструментом уничтожения репутации пользуются различные черные пиарщики и конкуренты по бизнесу. Идут атаки на персону и бренд, чтобы компания при проверке активов вылезала в негативном ключе, тем самым понижая стоимость приобретаемых активов.

Например, заказчик заплатил деньги за очернение репутации приобретаемого им завода, чтобы снизить цену. Согласно созданному сценарию черной PR-кампании, было решено понизить цену через рассказ о техногенных катастрофах, которые случились по вине этого завода. Одним из звеньев кампании служит рассылка компрометирующей информации через интернет-ресурсы псевдоновостей.

«Черные пиарщики сначала организовывают разлитие небольшой дозы ртути. Потом приходит комиссия и находит это пятно. Специально с граждан собираются заявления о пренебрежении руководством завода экологическими правилами. Допустим такая операция по очернению репутации активов обойдется в 3 млн, а человек, покупая завод, выигрывает 200 миллионов. Есть за что бороться», — объясняет Бедеров.

Сетка Чорноивана или ее аналоги — важнейшие звенья всей схемы.

close 100% «Газета.Ru»

После окончания кампании и покупки завода все упоминания о катастрофе могут быть стерты из интернета.

По приблизительным оценкам Игоря Бедерова, в день одна сетка Чорноивана, размещая от двух до четырех псевдоновостей, зарабатывает примерно десять тысяч долларов. Это дало возможность Тарасу Чорноивану переместиться на Мальдивы и жить в окружении охраны.

Игорь Бедеров считает, что после начала СВО на работу этих трех компрометирующих сеток стали выделяться деньги от СБУ, США или Европы, так как их возможности сильно выросли.

Что касается Константина Черненко и Игоря Савчука, они, скорее всего, находятся под охраной в Киеве.

На чем погорели компроматобароны

Все три держателя сеток не скрывают своего имени, имеют страницы в соцсетях. Сложность состояла в том, чтобы доказать принадлежность тысяч сайтов к конкретным людям. Поэтому по каждому конкретному сайту сотрудники «Интернет-поиска» проводили отдельное расследование.

Для начала анализировались объективные данные сайта. Устанавливалась его регистрация и физическое размещение — хостинг, где зарегистрировано его доменное имя. И у первого, и у второго есть правообладатель и платящая сторона, есть финансовый след, есть лого человека, который регистрировал сайт. Далее выявляются контакты, которые указывались при регистрации.

По словам IT-расследователя Игоря Бедерова, компроматобароны погорели на использовании одного и того же контакта для восстановления данных.

«Мы исследовали полторы тысячи сайтов и увидели, что для их регистрации указывается штук тридцать электронных почт. Но потом оказалось, что все они связываются через восстановление данных с тремя номерами телефона. Эти телефоны принадлежали Тарасу Чорноивану», — рассказывает Бедеров.

В настоящий момент скопилось довольно много информации, которая описывает характер работы трех сеток, их раскидку новостей, особенности автоматизации работы через WordPress, время размещения новостей на сайтах, особенности внешних программных кодов, самих кодов сайтов. Поэтому каждый новый сайт, который регистрируется в настоящее время, анализируется уже с учетом накопленных данных.

close 100% Схема ресурсов по распространению компромата

Это особенно важно в разгар информационной войны, которая ведется в данный момент. По оценкам Игоря Бедерова, основные события этой войны еще впереди.

«Я думаю, что нас ждет долгое противоборство между необходимостью создавать и раскручивать новые ресурсы псевдоновостей на территории РФ, а с российской стороны — как можно больше таких ресурсов блокировать. Поэтому так важно анализировать источники новостей», — подытожил Игорь Бедеров.