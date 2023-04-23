Первый юбилей принца Луи Уэльского

23 апреля исполняется пять лет младшему сыну принца Уэльского Уильяма – принцу Луи. Полное имя мальчика – Луи Артур Чарльз.
Сын принцессы Кэтрин и принца Уильяма занимает четвертое место в линии наследования престола Великобритании – после своего отца, старшего брата Джорджа и старшей сестры Шарлотты.
Луи родился в частном крыле государственного госпиталя Святой Марии в Лондоне – одной из королевских больниц, где родились его отец и дядя – принц Гарри.
Первый выход в свет маленького принца состоялся на минувшее Рождество – на прогулке королевского семейства в поместье Сандрингем. Луи щеголял в бордовых шортах с черной курточкой. Члены семьи Виндзоров сопровождали короля Карла III на традиционной службе в церкви Марии Магдалины.
Светская хроника гласит, что принцесса Кэтрин и принц Уильям стараются дать своим детям максимально свободное, счастливое и не слишком строгое детство – потому что убеждены, что взрослая жизнь королевских наследников будет полна забот.
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