Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон испугался войны с Россией

Макрон в рамках выступления в Дрездене испугался возможной войны с Россией

close
100%
Ludovic Marin/Pool via Reuters

Российские Вооруженные силы в ближайшее время якобы могут оказаться на территории Европы. Об этом в рамках своего выступления в Дрездене заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

«Россия может быть здесь (в Европе. – прим. ред.) завтра», — считает французский лидер.

Как отмечает издание, Макрон вместе с тем настоятельно призвал к усилению поддержки Украины и укреплению европейской обороны.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Макрону готовиться к победе России на Украине. По словам Кастюкевича, Макрон использует «риторику нагнетания» в заявлениях по Украине. На Западе используют такого рода риторику для «распила» военных бюджетов, добавил сенатор.

Ранее в Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами