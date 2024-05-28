Российские Вооруженные силы в ближайшее время якобы могут оказаться на территории Европы. Об этом в рамках своего выступления в Дрездене заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

«Россия может быть здесь (в Европе. – прим. ред.) завтра», — считает французский лидер.

Как отмечает издание, Макрон вместе с тем настоятельно призвал к усилению поддержки Украины и укреплению европейской обороны.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Макрону готовиться к победе России на Украине. По словам Кастюкевича, Макрон использует «риторику нагнетания» в заявлениях по Украине. На Западе используют такого рода риторику для «распила» военных бюджетов, добавил сенатор.

Ранее в Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину.