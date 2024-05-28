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Жители сгоревшего в Забайкалье села заявили, что никто их не эвакуировал

Жители сгоревшего в Забайкалье села отрицают эвакуацию

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Павел Михеев/РИА «Новости»

Жители сгоревшего в Забайкалье села отрицают эвакуацию, о которой говорил губернатор Александр Осипов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Читы».

«Жители возмутились и назвали эти слова враньем. По их словам, они просто сами вышли на улицу», — говорится в публикации.

Позднее сообщение главы Забайкальского края было исправлено. Теперь там написано «все эвакуировались».

В сводке регионального управления МЧС в Telegram-канале утверждается, что «за минувшие сутки ЧС не произошло».

В правительстве края отмечают, что сгорели только заброшенные постройки и один жилой дом. В сообщении говорится, что «губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня свяжется с жителями села».

До этого сообщалось, что в столице Бурятии двое подростков из любопытства устроили пал травы, из-за детской шалости по тревоге был поднят гарнизон пожарных Улан-Удэ.

Ранее в Рязани шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры.

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