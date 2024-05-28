Главного инженера «Листвяжной» приговорили к четырем годам лишения свободы

Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв газо-метановой смеси. Пострадали более 100 человек.

В январе суд в Кузбассе признал бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, осужденного за взятки по делу об инциденте на шахте «Листвяжная», виновным в организации неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ и приговорил к шести годам колонии.

До этого председатель совета директоров компании «СДС-Уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев отказался признать вину по делу о происшествии на шахте. Вину отказались также признать гендиректор Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов.

Ранее в Белгородской области произошел прорыв в дренажной шахте.