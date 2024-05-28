Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что постарается победить на «Ролан Гаррос» 2024 года, передает официальный сайт турнира.

«Моя цель на «Ролан Гаррос» — всегда побеждать. Знаю, что сейчас мне очень далеко до этого уровня, но моя цель на турнире — всегда побеждать. «Ролан Гаррос»» не является исключением», — сказал Медведев.

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В его активе 20 титулов ATP. В 2021 году Медведев в составе российской команды завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Он шесть раз доходил до финальных матчей турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования завершатся 9 июня. Призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Новак Джокович из Сербии.

Ранее Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос».