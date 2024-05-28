Бывший муж Нюши об изменах: «Никто никому не принадлежит»

Бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов обсудил с психологом Леонидом Тальписом тему измен в отношениях на своем подкасте, опубликованном на YouTube.

«У меня глубочайшее убеждение в том, что мы принадлежим только самому себе. <...> И мы можем быть одновременно связаны с множеством людей. Никто никому не принадлежит», — заявил эксперт в ходе беседы.

Сивов, в свою очередь, согласился со всеми доводами психолога. Он уточнил, что также не верит в понятие слова «измена».

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

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