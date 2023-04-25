«Я играл не тех, кого мне нужно было играть»: главные образы Юрия Яковлева

25 апреля исполнилось бы 95 лет мастеру советского театра и кино, народному артисту СССР Юрию Яковлеву.

Будущий «царь, и великий князь всея Руси Иван Васильевич», Ипполит из «Иронии судьбы» и пацак Би из «Кин-дза-дзы» родился в Москве в 1928 году. Отец Юрия был юристом, а дед – купцом и гласным Воронежской городской думы; мать его работала медсестрой.

Поначалу юный Яковлев не думал становиться актером – он учил иностранные языки, намереваясь идти в МГИМО. Но в 1948 году внезапно подал документы во ВГИК. Там ему отказали – приемная комиссия посчитала внешность его «некиногеничной». Поэтому Яковлев поступил в Щукинское училище, которое окончил в 1952 году.

Дебют Яковлева состоялся в первом албанском кинофильме «Великий воин Албании Скандербег» в 1953 году, а первая крупная роль случилась только в 1958-м – в экранизации романа Достоевского «Идиот» режиссера Ивана Пырьева. Там Юрий Яковлев сыграл знакомую ему по театральным подмосткам Театра Вахтангова роль князя Мышкина.

Впрочем, всенародную популярность Яковлеву принесли роли в картинах мастеров советской комедии – Георгия Данелии, Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

«Каждый из нас понимает, живет ли он в свое время или не в свое. Я-то знаю точно, что попал не в свое. Должен был жить во второй половине XIX века. И я все время играл не тех, кого мне нужно было играть. Но попадания случались. Абсолютно точное, стопроцентное — Стива Облонский в «Анне Карениной»», — говорил Юрий Яковлев.

Последней его ролью стал снова Ипполит — в ремейке «Иронии судьбы». Скончался Яковлев в 2013 году.