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В России раскритиковали «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил свое недовольство тем, что голосовые помощники «Алиса» (от компании «Яндекс») и «Маруся» (VK) не отвечают на политические вопросы, в частности о том, какой стране принадлежит Донбасс. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Фадеев обратил внимание на то, что в отличие от российских инструментов, в разработанном американской компанией OpenAI чате GPT можно подискутировать на политические темы.

По мнению чиновника, данная ситуация является не вопросом цензуры, а вопросом отношения российского народа к своей истории. Он назвал это важнейшим идеологическим вопросом.

«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», — прокомментировал ситуацию директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

По его словам, если бы голосовые помощники отвечали бы на вопрос о принадлежности Донбасса «плохо», то их работу, скорее всего, запретили бы.

Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине.

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