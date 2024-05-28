В Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ в двух регионах страны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, два вражеских дрона самолетного типа уничтожили в Белгородской области, а один — в Курской.

В ведомстве заявили, что российские военные пресекли попытку украинских противников совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Накануне украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате падения беспилотника нет, однако на одной из улиц была повреждена линия газоснабжения.

Гладков уточнил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

До этого глава региона сообщал, что в Белгородской области будет усилен контроль за дорогами к населенным пунктам, в которых объявлен режим ЧС.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.