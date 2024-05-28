Красноярский магазин убрал книгу «Вредные советы» после требования прокуратуры

Магазин в Каратузском районе Красноярского края убрал из продажу популярную детскую книгу «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владелицу магазина Любовь Дерюшеву.

По ее словам, в продаже в магазине была только одна книга.

До этого прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи книгу Остера. По мнению автора обращения в прокуратуру, в произведении «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх». Официального комментария от надзорного ведомства пока нет.

«Вредные советы» Остера — сборник стихотворений для детей, в ироничной форме объясняющих детям, как не надо себя вести. В восьмидесятые годы они публиковались в разных журналах, а первый сборник вышел в 1990 году, после чего «Вредные советы» неоднократно переиздавались.

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