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Рогов рассказал о ночных ударах ВС РФ по позициям ВСУ

Рогов: ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской и еще двух областях Украины

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 28 мая нанесли удары по позициям и объектам украинских войск в Боровой и Волчанске в Харьковской области, а также Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, фугасные авиационные бомбы-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), поразили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в югу от реки Волчья, откуда украинские бойцы вели обстрелы северной части Волчанска, перешедшей под контроль ВС РФ.

Кроме того, в районе Боровой Харьковской области уничтожены вражеские резервы, подготовленные для переброски на Харьковское направление.

Взрывы фиксировались в районе города Белая Церковь Киевской области, а также в Черкасской области.

Российские войска нанесли огневое поражение складам с вооружением, а также предприятиям, используемым ВСУ в военных целях – для производства и ремонта военной техники и оружия, добавил Рогов.

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 28 мая сирены звучали в Черкасской и Киевской областях Украины. Позднее — в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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