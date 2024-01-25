25 января 2024, 08:39
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«Звоните ДиКаприо!», «Фарца», «Sпарта». 8 лучших ролей Петрова
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Александр Петров, 2021 год
«Пока цветет папоротник», Евгений Бедарев (2012)
Одна из первых больших ролей Петрова, сделавшая его знаменитым. Он сыграл журналиста Кирилла, который неожиданно попадает в горы Алтая и спасает мир от нечисти из параллельной вселенной. Сериал стал хитом на СТС — медиаменеджер Вячеслав Муругов назвал его «большой телевизионной победой».
В 2019 году Петров, уже ставший звездой, вернулся к роли Кирилла в сиквеле «Беловодье. Тайна затерянной страны».
«Обнимая небо», Милена Фадеева (2013)
Трогательная мелодрама с Петровым в роли Ваньки Котова — парня из советского военного городка. Он эмоционально переживает семейные трагедии, становится летчиком-испытателем и проносит через всю жизнь первую любовь к Женьке Луговой (Любовь Аксенова).
«Фарца», Егор Баранов (2015)
Персонаж Петрова — начинающий писатель Андрей Трофимов, который возвращается в родной город. Чтобы спасти проигравшего в карты друга от бандитов, вместе с друзьями Трофимов становится фарцовщиком и спекулянтом.
В 2017 году сериал «Фарца» стал одним из первых российских проектов, которые были проданы американскому стриминговому сервису Netflix.
«Полицейский с Рублевки», Илья Куликов (2016)
По-настоящему «народным» актером Петров стал благодаря роли полицейского Гриши Измайлова в сериале «Полицейский с Рублевки» и его сиквелах. Его персонаж — циничный молодой мужчина, который талантливо расследует происшествия в самом элитном районе страны. Он обожает черный юмор, издевается над своим начальником (Сергей Бурунов), пытается построить личную жизнь и спасает от передряг младшую сестру (Александра Бортич).
«Звоните ДиКаприо!», Жора Крыжовников (2017)
В драме «Звоните ДиКаприо!» Петров показал широкий актерский диапазон, сыграв актера Егора Румянцева с «звездной болезнью». Он срывает съемки, меняет партнерш, всех обманывает и чувствует себя неуязвимым — пока ему не диагностируют ВИЧ. Благодаря этому неудачливый брат Румянцева (Андрей Бурковский) получает возможность занять его место. Сериал собрал в основном положительные отзывы и завоевал ряд премий.
«Sпарта», Егор Баранов (2018)
В мрачном детективе «Sпарта» переплетается история обычных питерских школьников и сюжет таинственной компьютерной игры. В сериале Петров сыграл Мишу Барковского — новенького ученика, с которым может быть связан загадочный уход учительницы из жизни.
В 2019 году Петров получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал «Sпарта»). Проект также был продан Netflix.
«Т-34», Алексей Сидоров (2018)
К съемкам в военной драме «Т-34» Петров готовился основательно: чтобы погрузиться в атмосферу 1940-х, он попросил продюсеров отвести ему отдельную комнату, где развесил разные фотографии тех времен. Его персонаж — молодой танкист Николай Ивушкин, который организовывает побег из концлагеря.
Фильм был номинирован на 13 «Золотых орлов», в числе которых — номинация Петрова в категории «Лучшая мужская роль в кино».
«Надвое», Валерий Тодоровский (2022)
Внимание к сериалу «Надвое» привлек актерский тандем Петрова и Данилы Козловского. Они сыграли коллег-москвичей — холостяка Саню и глубоко женатого Костю, которые отправляются с деловой поездкой в Санкт-Петербург. Там они знакомятся с двумя девушками, которые переворачивают их привычную жизнь.
Герой Петрова по-настоящему влюбляется в виолончелистку Настю (дебютная роль звезды «Слова пацана» Елизаветы Базыкиной) и переживает широкий спектр эмоций в отношениях с этой девушкой.
Александр Петров с супругой Викторией, 2023 год
Актер Александр Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском Ярославской области. В 2012 году он окончил ГИТИС (мастерская Леонида Хейфеца), а в январе 2013-го стал актером Театра Ермоловой. Первую главную экранную роль Петров сыграл в сериале «Пока цветет папоротник» (2012). Он быстро стал одним из самых востребованных актеров России и поработал в том числе в зарубежных проектах: «Анна» Люка Бессона, «Человек божий» Елены Попович и «Дворец» Романа Полански. При этом Петрова не раз критиковали из-за одинаковой актерской игры и съемок в противоречивых фильмах.
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