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«Звоните ДиКаприо!», «Фарца», «Sпарта». 8 лучших ролей Петрова

Актеру Александру Петрову исполнилось 35 лет

Актер Александр Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском Ярославской области. В 2012 году он окончил ГИТИС (мастерская Леонида Хейфеца), а в январе 2013-го стал актером Театра Ермоловой. Первую главную экранную роль Петров сыграл в сериале «Пока цветет папоротник» (2012). Он быстро стал одним из самых востребованных актеров России и поработал в том числе в зарубежных проектах: «Анна» Люка Бессона, «Человек божий» Елены Попович и «Дворец» Романа Полански. При этом Петрова не раз критиковали из-за одинаковой актерской игры и съемок в противоречивых фильмах.

К юбилею Петрова «Газета.Ru» рассказывает о восьми лучших работах из фильмографии артиста.

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