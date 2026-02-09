Размер шрифта
Продюсер Рудченко предрек Сабурову закат популярности через два года

Продюсер Рудченко заявил, что Сабуров сохранит популярность лишь на два-три года
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комик Нурлан Сабуров сможет оставаться на пике популярности еще максимум два-три года за счет капитала, заработанного в России. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко NEWS.ru.

По мнению Рудченко, без постоянной «подпитки» в виде российского зрителя и медиаприсутствия в РФ Сабуров рискует утратить и доходы, и медийность.

«Мне кажется, два или три года максимум он сможет выжать. У него будут зарубежные выступления, но… Выработав свой потенциал популярности на постсоветском пространстве и российской эмиграции, он просто не сможет в дальнейшем нормально продолжать деятельность», – высказался эксперт.

При этом, подчеркнул Рудченко, что он не утверждает, якобы Сабуров полностью прекратит карьеру. Однако деятельность юмориста, вероятно, будет существовать без прежнего масштаба.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что комик Щербаков улетел в Казахстан вслед за Сабуровым.
 
