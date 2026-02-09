Размер шрифта
Армия

В Минобороны назвали количество сбитых в зоне СВО дронов за сутки

МО РФ: российские войска уничтожили 72 дрона в зоне СВО за сутки
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 72 беспилотника самолетного типа в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты три управляемые авиационные бомбы.

9 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие вывели из строя несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

По данным ведомства, бойцы 11-го армейского корпуса в составе Вооруженных сил РФ запускают БПЛА, которые перебивают лопасти украинским дронам-разведчикам. ВСУ используют такие летательные аппараты для корректировки артиллерии.

Также российские операторы беспилотников таранят гексакоптеры ВСУ или сбрасывают на них боевые части, тем самым уничтожая цели.

Российские войска благодаря действиям операторов БПЛА обеспечили скрытность своих подразделений и защиту занимаемых позиций. Более того, разведывательные возможности украинских формирований были сведены к минимуму.

Ранее российские военные уничтожили девять снарядов для HIMARS в зоне СВО.
 
