Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

МАК назвал причину крушения Ан-24 под Тындой

МАК: причиной крушения Ан-24 под Тындой стала ошибка экипажа и авиадиспетчера
Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области 24 июля 2025 года стала ошибка экипажа и авиадиспетчера. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет ТАСС.

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында», — говорится в отчете.

Из него также следует, что экипаж отключил у самолета систему раннего предупреждения приближения к земле. Также, по данным МАК, у диспетчера на земле не было возможности контролировать высоту полета самолета, поскольку на аэродроме Тынды не работало оборудование вторичной радиолокации.

Авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля 2025 года при повторном заходе самолета ХабаровскБлаговещенск — Тында на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей — спасти никого не удалось. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе того же года Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды. По данным «Известий», авиакомпания может прекратить работу.

Ранее сообщалось, что упавший в Ейске военный самолет признали средством повышенной опасности.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!