МАК назвал причину крушения Ан-24 под Тындой

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области 24 июля 2025 года стала ошибка экипажа и авиадиспетчера. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет ТАСС.

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында», — говорится в отчете.

Из него также следует, что экипаж отключил у самолета систему раннего предупреждения приближения к земле. Также, по данным МАК, у диспетчера на земле не было возможности контролировать высоту полета самолета, поскольку на аэродроме Тынды не работало оборудование вторичной радиолокации.

Авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля 2025 года при повторном заходе самолета Хабаровск — Благовещенск — Тында на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей — спасти никого не удалось. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе того же года Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды. По данным «Известий», авиакомпания может прекратить работу.

Ранее сообщалось, что упавший в Ейске военный самолет признали средством повышенной опасности.