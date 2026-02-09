«Кто-то пришел отдыхать, а кто-то пришел их убивать»: как банда «Зверя» расстреляла бар «Мираж» в Крыму

Двое в масках появляются в дверях бара и бесцельно расстреливают посетителей — 30 лет назад по Симферополю прокатилась волна подобных жестоких нападений. Милиция терялась в догадках — под огонь попадали случайные отдыхающие, зацепок не было, пока во время очередного налета бандиты не забыли на месте преступления фото. Как снимок помог разоблачить одну из главных банд полуострова и взять живым бригадира киллеров по кличке «Зверь» — в материале «Газеты.Ru».

«Братва что-то не поделила»

В пятницу, 9 февраля 1996 года в одном из баров в центре Симферополя было многолюдно — компания друзей поздно вечером гуляла на дне рождения молодой девушки. Для праздника они выбрали популярное заведение «Мираж». В разгар веселья у бара затормозила машина с четырьмя мужчинами. Двое остались внутри, двое в масках вошли в небольшой зал. В руках новые гости держали автоматы Калашникова.

«Открыли огонь абсолютно по всем, кто пытался бежать. Там даже негде было спрятаться, собственно говоря, это была бойня, мясорубка»,

– вспоминал крымский старший следователь по особо важным делам Александр Штехбарт.

Налетчики расстреляли почти два полных рожка патронов и сбежали. После себя они оставили пять трупов, в том числе, гражданина Йемена. Еще семь человек получили тяжелые ранения. Лишь один пострадавший был связан с криминалом (бывший телохранитель известного крымского авторитета), остальные — случайные жертвы, оказавшиеся не в том месте.

Для полуострова это был далеко не первый случай. В 90-е Крым разрывали на части преступные группировки, популярные «злачные места» контролировала та или иная банда. Костяк ОПГ составляли спортсмены и бывшие военные. По словам работавших тогда милиционеров, в Севастополе базировалось около десяти группировок.

«В междоусобной борьбе бары неоднократно подвергались налетам… Было еще, как минимум, два похожих расстрела. Боевики применяли автоматы Калашникова и даже ручные гранаты. Случайных посетителей этих заведений безжалостно убивали, чтобы не оставлять свидетелей», — указывал полковник крымской милиции Борис Бабюк.

Незадолго до «Миража» выстрелы уже звучали в симферопольских барах «Надежда» и «Лесок». Каждый раз действовали по схожей схеме — в заведение врывались двое с автоматами и атаковали всех подряд.

В январе 1995-го двойка киллеров зашла в «Надежду» и расстреляла из автоматов кабинку со случайным гостем, думая, что там сидит член конкурирующей ОПГ. После этого один из нападавших повернулся к барной стойке и на прощание бесцельно открыл огонь по посетителям. Летом 1995-го так же внезапно напали на «Лесок».

«Ночью двое в масках подошли к заведению, один остался у входа, второй собирался уже войти в бар. Но в этот момент дверь открылась, и на улице появилась молодая пара. «Ничего себе!» — произнес мужчина. Его спутница, видимо, испугавшись, промолчала. Парень в маске кивнул своему напарнику и зашел в бар. Через несколько секунд внутри раздались выстрелы», — описывали нападение на «Лесок» журналисты.

Случайная пара, первая заметившая налетчиков, также пострадала. Их расстрелял напарник, оставшийся снаружи: «Первым на ступеньки упал мужчина, затем девушка».

В декабре 1995-го неизвестные снова атаковали посетителей «Надежды». В этот раз бандиты вместо автоматов принесли гранаты. Только по счастливой случайности жертв оказалось меньше, чем могло бы — один напарник кинул в зал гранату, а второй испугался взрыва и не использовал свою.

«Солнечный Крым превратился в кровавый фронт… Кто-то пришел отдыхать, а кто-то пришел их убивать, потому что «братва» между собой что-то не поделила», — возмущались ситуацией журналисты.

Во всех случаях во время налетов на бары не пострадал никого, кто являлся бы значимой фигурой в криминальном мире. Это осложняло расследование, так как правоохранители не могли вычислить мотив.

«Следствию трудно было понять, за что расстреляли людей. Причем здесь убитые ребята?»

— признавался крымский прокурор Рудольф Синельщиков.

Расследовать дерзкие нападения мешали и связи бандитов. В те годы группировки внедряли в милицию своих людей или просто имели надежную «крышу» среди тех же, кто должен был их ловить.

Однако именно на «Мираже» случилась осечка — убийство было слишком громким и кровавым. Дело взял на особый контроль министр внутренних дел Украины, на полуостров прислали специалистов из Киева. Вдобавок, киллеров выдала нелепая оплошность. На месте преступления один из них забыл свое фото.

По следу Зверя

Изучая бойню в «Мираже», в соседнем дворе милиционеры нашли темно-синюю сумку. По одной из версий, ее владелец в день нападения хотел заняться личными делами — перенести вещи на квартиру к отчиму. Поэтому захватил на дело сумку, да и бросил ее там же.

«Видимо, забыл, что в сумке лежала его фотография на паспорт: молодой человек планировал оформлять документ»,

— предполагал крымский криминалист Анатолий Левченко.

Вместе с сумкой нашли и оба автомата, что убийцы скинули там же (так часто делали киллеры, чтобы больше не использовать «засветившееся» оружие). На автоматах зацепок не осталось — с одного был стерт номер, второй оказался похищен еще в 1990-м из дежурной части в Средней Азии. А вот фото из сумки сразу вывело следствие на нужный путь — на снимке распознали молодого Сергея Парфенова, члена банды «Греков».

«Греков» хорошо знали в Крыму. Особенно лидера их ударного отряда — дагестанца Пахрутдина Алиева по кличке «Паша Зверь». Именно «Зверь», как выяснилось позже, организовал жестокие нападения на крымские бары. Так он пытался устранить, либо напугать неугодных. Атакованный «Мираж» при этом принадлежал самим же «Грекам» — однако внутри банды начались свои распри, и «Зверь» атаковал своих же бывших подельников. Вокруг себя он собрал молодых бандитов, в среднем членам его отряда было по 18 лет.

«Это был человек, про которого в определенных кругах ходила определенная слава, что человек жесткий, жестокий… Человек такой беспредельный, абсолютно наглый, неконтролируемый», — описывали «Зверя» местные оперативники.

О том, что фото Парфенова попало в руки милиции, «Зверю» доложили быстро. Через четыре дня, 13 февраля, труп провинившегося Парфенова обнаружили за городом, под скалой. На тело рано утром наткнулся монах из ближайшего монастыря. Лицо мужчины было сильно изуродовано, перед смертью его били молотком по голове. Рядом с телом убитого демонстративно оставили его паспорт.

Показательный жест должен был проучить остальных членов банды, но в итоге еще больше навредил. Нашлись свидетели, которые видели, как в нужном направлении ночью проезжала приметная машина — голубой «Форд» на дизельном топливе. По машине вычислили тех, кому Зверь поручил избавиться от Парфенова. Когда всех задержали, бандиты утверждали, что не хотели убивать бывшего товарища, а тот клялся никому не выдать то, что произошло в «Мираже» — но страх перед «Зверем» оказался сильнее. Так же они рассказали, что за атаку на «Мираж» Парфенову заплатили всего 800 долларов.

В то же время в милицию пришел с повинной еще один участник нападения на «Мираж» — 17-летний Евгений Репях. Как выяснилось, это был тот же парень, который в свое время струсил взорвать гранату в «Надежде». Во время обыска у малолетнего киллера дома обнаружили целый арсенал: пять автоматов, три гранатомета, несколько пистолетов, взрывчатку, гранаты. Репях, в свою очередь, сдал еще одного члена налета на «Мираж» — Андрея Михеева.

«С виду симпатичный молодой человек, он оказался бывшим сотрудников органов внутренних дел.

Во время следственного эксперимента, стоя на пороге бара «Мираж», хладнокровно показал, как из автомата поливал огнем ни в чем не повинных людей»,

— подчеркивал Бабюк.

Расследование вышло на след, появился шанс взять самого «Зверя». Во время следственных действий в «Мираже» территорию вокруг бара тщательно оцепляли, следователи опасались, что бандиты попытаются ликвидировать тех, кто дает показания. Вскоре «Зверя» задержали в Краснодаре.

В феврале 1997-го, спустя год после рокового нападения на «Мираж» участников налета вместе с их бригадиром осудили. Репях получил десять лет лишения свободы, «Пашу Зверя» и бывшего сотрудника МВД Михеева приговорили к смертной казни, а с отменой смертной казни на Украине — к пожизненному лишению свободы. Банда «Греков» на этом окончательно прекратила свое существование.

«Очень много убийств тех лет было раскрыто позже. Потому что часть причастных где-то уже покоится в земле», — комментируя дело «Миража», резюмировал когда-то следователь Штехбарт.