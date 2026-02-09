Размер шрифта
Армия

Стало известно о новой тактике российских бойцов в зоне СВО

JW: ВС РФ применили новый алгоритм ведения боевых действий в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска начали применять на Украине новый, более эффективный алгоритм ведения боевых действий. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Отмечается, что суть новой стратегии заключается не в том, чтобы быстро взять под контроль новые территории, а в планомерном истощении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью точных ударов и изучения данных.

Автор статьи обратил внимание, что поле боя в зоне СВО теперь рассматривается как единая система управления. Одну из важных ролей в ней играют математические расчеты ущерба и оперативное получение обратной связи.

Издание пишет, западные аналитики заблуждаются, оценивая успехи Вооруженных сил России лишь по взятым под контроль участкам земли. Реальной целью России является перегрузка и последующий коллапс украинской военной системы, продолжил журналист.

Эксперты Junge Welt сравнивают действия армии России с работой высокотехнологичной фабрики. Процесс построен на стандартизации, масштабных данных и серийном нанесении ударов для истощения ресурсов ВСУ, говорится в публикации.

Ранее Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, вызвав серьезный кризис.
 
