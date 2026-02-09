Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Уголовное дело возбуждено против мирового судьи из КБР по делу о получении взяток

Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из КБР Темботова
Shutterstock

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В отношении Темботова возбуждено уголовное дело о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Его соучастники также привлекаются к уголовной ответственности.

В СК установили, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года судья при помощи секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой неоднократно получил взятки размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Темботова и Карасову задержали в мае 2025 года после требования взятки в 100 тыс. рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

2 февраля глава СК направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из ЛНР, который подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!