Уголовное дело возбуждено против мирового судьи из КБР по делу о получении взяток

Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из КБР Темботова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова по делу о получении взяток. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В отношении Темботова возбуждено уголовное дело о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Его соучастники также привлекаются к уголовной ответственности.

В СК установили, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года судья при помощи секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой неоднократно получил взятки размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам.

Темботова и Карасову задержали в мае 2025 года после требования взятки в 100 тыс. рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

2 февраля глава СК направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из ЛНР, который подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.