Bad Bunny, свадьба и недовольный Трамп: как прошел Супербоул

В США прошел 60-й Супербоул — ежегодный финальный матч Национальной футбольной лиги. В решающей игре сезона встретились Seattle Seahawks и New England Patriots. Победу со счетом 29:13 одержали Seahawks, завоевав чемпионский титул.

Главным событием вне поля традиционно стало шоу в перерыве. Хедлайнером музыкальной программы выступил пуэрториканец Bad Bunny — лауреат «Грэмми» и первый артист в истории Супербоула, чье выступление полностью прошло на испанском языке. Вместе с ним на сцене появились Рики Мартин с хитом Livin' La Vida Loca, Леди Гага, исполнившая Die With A Smile, а также певицы Carol G, Cardi B, Джессика Альба и многие другие.

Ожидалось, что артист использует сцену для резких политических заявлений против Трампа и миграционной службы ICE, но этого не произошло. Bad Bunny транслировал со сцены пацифистское послание: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь», — говорилось на билбордах за его спиной.

Одним из самых ярких моментов стала свадьба, которую сыграли прямо во время выступления. Пара, попавшая в трансляцию, просила Bad Bunny спеть на их свадьбе, а артист предложил им устроить церемонию на Супербоуле — на глазах у многомиллионной аудитории.

Тем не менее шоу вызвало резкую критику со стороны Дональда Трампа. Президент назвал его одним из худших в истории, заявив, что никто не понимает текста песен Bad Bunny на испанском, а его танцы — вульгарные и не подходят для семейной аудитории.

«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране», — написал Трамп в соцсетях.

Аналогично он высказался и о панк-группе Green Day, открывавшей Супербоул, назвав выбор НФЛ «ужасным». Сам Трамп на матч не пришел, хотя в прошлом году он стал первым действующим президентом США, посетившим Супербоул.

Среди гостей на трибунах заметили Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона, они пришли вместе на фоне слухов об их романе. Актер Крис Пратт болел за Seattle Seahawks, выбрав одежду в цветах команды. Матч также посетили музыкант Джон Бон Джови, рэпер Jay-Z со своей семьей, Джастин и Хэйли Бибер, актер Педро Паскаль, комик Адам Сэндлер и многие другие звезды. Как прошло самое громкое спортивное событие США — в галерее «Газеты.Ru».