Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х призвал запретить въезд в Европу участникам СВО.

По его словам, это якобы обеспечит «долгосрочную национальную безопасность европейских государств». Кроме того, это станет ценой за некий «неправильный выбор», считает министр.

«Пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об усилении безопасности Европы», – написал Сибига.

29 января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине.

Комментируя эту информацию, депутат Госдумы Андрей Колесник призвал Европу задуматься об украинских беженцах в странах блока, которые ведут себя по-хамски за рубежом. В Европе, указал Колесник, «пусть лучше обратят внимание на тех украинцев, которые находятся в Евросоюзе в крайне возбужденном состоянии, по-хамски себя ведут».

Он напомнил, что многие из них были участниками боевых действий, поэтому поведение украинцев в странах Европы стало серьезной внутренней проблемой для блока.

Ранее в МИД РФ уличили Сибигу во лжи о непричастности к покушению на Алексеева.