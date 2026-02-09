На Украине назвали число домов в Киеве, оставшихся без отопления до весны

Глава ЦИЭ Харченко: 1170 домов в Киеве остались без отопления до конца зимы

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Речь о домах,которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев. По словам Харченко, этим домам сейчас дают свет до 18 часов в сутки.

8 февраля в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электричества в республике. По данным компании, уровень дефицита мощности и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии не позволяют отменить их в большинстве регионов.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».