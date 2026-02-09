Размер шрифта
В МО РФ заявили об ударах по аэродрому и объектам, используемым в интересах ВСУ

Минобороны: российские войска поразили аэродром ВСУ и объекты ТЭК на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по инфраструктуре военного аэродрома и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что боевые задачи выполнили расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск Вооруженных сил РФ. К работе также привлекли ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что целями для ударов стали и пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников. Были поражены места скопления формирований ВСУ в 142 районах.

Утром 9 февраля Telegram-канал «Военная хроника» написал, что ВС РФ нанесли точечные удары по аэродрому в районе города Васильков в Киевской области Украины. В ходе атаки российские военнослужащие применили ракеты 9М723-1 «Искандер-М». По данным канала, ставший целью аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев истребителей F-16AM.

Ранее российские операторы дронов поразили военный аэродром в Полтавской области Украины.
 
