Общество

В Саратовской области тракторист нашел в поле тело пропавшего подростка

РИА Новости: в Саратовской области в поле нашли тело пропавшего подростка
СУ СК России по Саратовской области

В Саратовской области в поле случайно обнаружено тело 15-летнего подростка, его нашел местный тракторист во время работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Подросток ушел из дома в селе Привольное Ровенского района 5 февраля. В его поисках участвовали полиция, волонтеры из шести регионов, местные жители, применялись беспилотники и снегоходы. Поиски велись в радиусе 40 километров от дома.

Тело было найдено 8 февраля в семи километрах от села Ревино. Видимых телесных повреждений на нем нет. На месте работает следственно-оперативная группа, причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого двое подростков едва не замерзли, гуляя по лесу. 13-летний и 14-летний подростки отправились на прогулку в лесной массив, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу назад. Спасатели обследовали район на снегоходе, обнаружили школьников и вывезли их из леса, школьники получили переохлаждение.

Ранее в Волгограде ребенка без сознания обнаружили возле одной из школ.
 
