Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Охота на людей»: глава МИД Венгрии раскритиковал методы мобилизации на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто сравнил с охотой насильственную мобилизацию на Украине
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Мобилизация на Украине приобрела форму принудительного преследования граждан, включая задержания и принуждение к службе вопреки их воле. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы венгерского МИД, на улицах украинских городов, как он утверждает, фиксируются многочисленные случаи «охоты на людей». Он отметил, что граждан задерживают и заставляют проходить военную службу, несмотря на отказ участвовать в боевых действиях.

В качестве примера Сийярто привел недавнее задержание гражданина Венгрии, который помогал группе украинцев при попытке покинуть страну.

31 января Сийярто рассказывал, как другой закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе. Мужчине выжить не удалось.

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента заявил, что в страну запрещен въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в связи с трагедией, которая случилась с венгром.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК перестали носить видеорегистраторы во время облав.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!