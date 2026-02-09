Мобилизация на Украине приобрела форму принудительного преследования граждан, включая задержания и принуждение к службе вопреки их воле. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы венгерского МИД, на улицах украинских городов, как он утверждает, фиксируются многочисленные случаи «охоты на людей». Он отметил, что граждан задерживают и заставляют проходить военную службу, несмотря на отказ участвовать в боевых действиях.

В качестве примера Сийярто привел недавнее задержание гражданина Венгрии, который помогал группе украинцев при попытке покинуть страну.

31 января Сийярто рассказывал, как другой закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе. Мужчине выжить не удалось.

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента заявил, что в страну запрещен въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в связи с трагедией, которая случилась с венгром.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК перестали носить видеорегистраторы во время облав.