Общество

Эпштейна «похоронили» на бумаге за день до смерти

В новых файлах Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

В файлах по делу Джеффри Эпштейна нашли черновик заявления о смерти финансиста, который оказался датирован за сутки до того, как его тело обнаружили в тюремной камере. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Минюстом США.

Проект заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка был датирован 9 августа 2019 года, тогда как официально Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа. В черновике говорилось, что Манхэттенский исправительный центр якобы уже подтвердил смерть финансиста.

Между тем тюремные журналы и официальные отчеты указывали, что только утром 10 августа сотрудник учреждения, разносивший завтрак, обнаружил Эпштейна без признаков жизни в его камере. На следующий день судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стал суицид.

Опубликованный черновик входит как минимум в 23 документа, помеченных как проекты заявлений прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Анализ файлов показал наличие нескольких версий схожих текстов с разной степенью редактирования и сокрытия персональных данных.

Из отчета Федерального бюро тюрем США следовало, что в дни, предшествовавшие смерти Эпштейна, в учреждении зафиксировали серьезные нарушения. Так, 9 августа его сокамерника перевели в другое место, нового ему не назначили, а обязательные ночные обходы и пересчеты заключенных фактически не проводились. При этом служебные журналы позднее оказались сфальсифицированы.

Кроме того, в материалах расследования упоминается неопознанная фигура, зафиксированная камерами видеонаблюдения вечером 9 августа у яруса, где находилась камера Эпштейна. В различных отчетах ее описывали как возможного заключенного либо сотрудника, несшего белье или постельные принадлежности.

Ранее ФБР обнаружило на видео оранжевую фигуру возле камеры Эпштейна в ночь его смерти.
 
